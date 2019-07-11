Смоленское Поозерье приглашат на II Аистиный фестиваль
Праздник пройдет в экоцентре "Бакланово"
ФОТО: poozerie.ru
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Национальный парк «Смоленское Поозерье» 20 июля в 11.00 приглашает смолян и гостей региона на II Аистиный фестиваль.
В экоцентре «Бакланово» вас ждут:
- различные мастер- классы;
- выступление жителей д.Заборье «Живущие рядом с аистами»;
- лекционные занятия научных сотрудников национального парка;
- презентация ст. научного сотрудника Сиденко М.В. «Проект «Дом белого аиста»;
-проведение игровых викторин;
- выступление вокальной группы «Сапшо» от ГДК пос.Пржевальское;
- выступление коллектива Заборьвского СДК;
- сладкий стол;
- торговля сувенирами и игрушками.
ИСТОЧНИК KP.RU