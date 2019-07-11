2019-07-11T18:12:55+03:00
Общество

Смоленское Поозерье приглашат на II Аистиный фестиваль

Праздник пройдет в экоцентре "Бакланово"
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: poozerie.ruФОТО: poozerie.ru
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Национальный парк «Смоленское Поозерье» 20 июля в 11.00 приглашает смолян и гостей региона на II Аистиный фестиваль.

В экоцентре «Бакланово» вас ждут:

- различные мастер- классы;

- выступление жителей д.Заборье «Живущие рядом с аистами»;

- лекционные занятия научных сотрудников национального парка;

- презентация ст. научного сотрудника Сиденко М.В. «Проект «Дом белого аиста»;

-проведение игровых викторин;

- выступление вокальной группы «Сапшо» от ГДК пос.Пржевальское;

- выступление коллектива Заборьвского СДК;

- сладкий стол;

- торговля сувенирами и игрушками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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