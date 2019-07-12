На главной пешеходной улице в Смоленске демонтировали 11 ларьков

СЕГОДНЯ 07:31 2019-07-12T07:31:50+03:00

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В Смоленске на улице Октябрьской революции - главной пешеходной улице в центре города - за полгода демонтировали 11 незаконно установленных ларьков, сообщает горадминистрация.

"Существует схема размещения торговых нестационарных объектов. Если павильон расположен вне этой схемы, то он подлежит демонтажу. Признание нестационарного объекта незаконно установленным имеет сложную, нон четко прописанную процедуру", - отметили в комитете по информационной политике администрации Смоленска.

После выявления самовольно установленного ларька, устанавливается собственник, которому направляется уведомления о незаконном расположении объекта и требование демонтажа. Если уведомление проигнорировано, специалисты передают дело на рассмотрение комиссии по демонтажу нестационарных торговых объектов, на которой принимается решение предложить собственнику расположить объект на законных основаниях в обозначенном месте, либо снести.

Если собственника установить не удается, то для того, чтобы демонтировать объект запускается процедура официального опубликования уведомления о демонтаже. Затем в бюджете города изыскиваются средства и начинается демонтаж.

ИСТОЧНИК KP.RU