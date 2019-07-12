В Смоленске ограничат движение транспорта на трех улицах

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-12T11:07:42+03:00

В городе пройдут работы по замене уличных фонарей и ремонт на сетях Горводоканала

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В Смоленске с 15 июля ограничат движение транспорта по улицам Валентины Гризодубовой и Маршала Соколовскаго, а с 23 июля - по улице Шевченко, сообщает горадминистрации

На улице Валентины Гризодубовой в районе дома № 1 будут проводить работы по врезке в существующий водопровод. Проезд будет ограничен с 15 до 19 июля.

На улице Шевченко движение ограничат от 2-го Трамвайного переулка до 3-го Трамвайного переулка с 23 по 25 июля из-за устройства водопроводного колодца для подключения противопожарного водопровода к физкультурно-оздоровительному комплексу.

Проезд по улице Маршала Соколовского ограничат 15, 16 и с 18 по 25 июля с 9.00 до 16.00 и 19 июля в ночное время с 1.00 до 6.00 в районе дома 5. Энергетики будут менять существующие опоры уличного освещения на многофункциональную опору двойного назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU