Житель Ярцева до смерти избил собутыльника и выкинул тело в подъезд

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-12T15:53:29+03:00

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Посиделки с алкоголем закончились для 30-летнего жителя Ярцева уголовным делом и перспективой годы провести в колонии. Мужчина до смерти избил своего собутыльника-пенсионера, а потом еще попытался избавиться от тела, сообщает УМВД по Смоленской области.

В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, и хозяин квартиры избил пенсионера костылем. Осознав, что человек умер, он просто вытащил его тело в подъезд и бросил. Труп обнаружили соседи и вызвали полицию. Найти подозреваемого стражам порядка помогли следы волочения, ведущие из его квартиры к трупу.

Подозреваемый задержан, в его квартире обнаружили документы убитого и следы крови. Известно, что ранее подозреваемый уже был судим. Теперь ему грозит срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU