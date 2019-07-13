Смолян приглашают на фестиваль «Слобода партизанская»
Во вторник, 16 июля, в поселке Пржевальское Демидовского района пройдет ежегодный военно-патриотический фестиваль “Слобода партизанская”, посвященный первому партизанскому бою с немецко-фашистскими захватчиками, который вошел в историю Смоленского сражения.
В программе дня:
11.00 Митинг у памятного знака первому бою Слободских партизан, открытие выставочного стенда, посвященного М.Н. Шульцу – командиру первого партизанского отряда
12.00 Тематические экскурсии в музее Партизанской славы:
«Партизанскими тропами»
«Первый Бой 16 июля 1941г»
«М.Н. Шульц»
- Показ документальных фильмов о Великой Отечественной войны
- Партизанский костер
- Литературно-музыкальная композиция «На привале»
Во время проведения мероприятия на территории Музея партизанской славы будут работать открытые площадки:
- Палатка медсанбата;
- Фото на память в амуниции военных лет;
- Мастер-классы.
ИСТОЧНИК KP.RU