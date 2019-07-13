2019-07-13T10:01:16+03:00
Общество

Смолян приглашают на фестиваль «Слобода партизанская»

Программа мероприятий уже опубликована
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Смолян приглашают на фестиваль «Слобода партизанская»Смолян приглашают на фестиваль «Слобода партизанская»
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Во вторник, 16 июля, в поселке Пржевальское Демидовского района пройдет ежегодный военно-патриотический фестиваль “Слобода партизанская”, посвященный первому партизанскому бою с немецко-фашистскими захватчиками, который вошел в историю Смоленского сражения.

В программе дня:

11.00 Митинг у памятного знака первому бою Слободских партизан, открытие выставочного стенда, посвященного М.Н. Шульцу – командиру первого партизанского отряда

12.00 Тематические экскурсии в музее Партизанской славы:

«Партизанскими тропами»

«Первый Бой 16 июля 1941г»

«М.Н. Шульц»

- Показ документальных фильмов о Великой Отечественной войны

- Партизанский костер

- Литературно-музыкальная композиция «На привале»

Во время проведения мероприятия на территории Музея партизанской славы будут работать открытые площадки:

- Палатка медсанбата;

- Фото на память в амуниции военных лет;

- Мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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