2019-07-13T22:22:03+03:00
Общество

Полуголые девушки искупались в бассейне рославльского парка

Детский аттракцион с надувными лодками был закрыт
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: vk.com/roslavl67newsФОТО: vk.com/roslavl67news
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В Рославле две девушки в городском парке разделись и залезли купаться в бассейн детского аттракциона с надувными лодками. Компания попала в объектив камеры, видео опубликовали в соцсетях.

«В бассейн заливается химия, чтобы не цвела вода и купаться в нем вредно для здоровья», - отметил автор видеозаписи.

Многие пользователи соцсетей такому поведению юных рославльчанок возмутились. Некоторые комментаторы отмечают, что на видео в парке никого нет, и задаются справедливым вопросом: куда смотрела охрана парка?

В Рославльском парке полуголые девушки искупались в детском бассейне-аттракционе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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