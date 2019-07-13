Полуголые девушки искупались в бассейне рославльского парка
Детский аттракцион с надувными лодками был закрыт
ФОТО: vk.com/roslavl67news
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В Рославле две девушки в городском парке разделись и залезли купаться в бассейн детского аттракциона с надувными лодками. Компания попала в объектив камеры, видео опубликовали в соцсетях.
«В бассейн заливается химия, чтобы не цвела вода и купаться в нем вредно для здоровья», - отметил автор видеозаписи.
Многие пользователи соцсетей такому поведению юных рославльчанок возмутились. Некоторые комментаторы отмечают, что на видео в парке никого нет, и задаются справедливым вопросом: куда смотрела охрана парка?
В Рославльском парке полуголые девушки искупались в детском бассейне-аттракционе.
ИСТОЧНИК KP.RU