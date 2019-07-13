Полуголые девушки искупались в бассейне рославльского парка

СЕГОДНЯ 22:13 2019-07-13T22:22:03+03:00

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В Рославле две девушки в городском парке разделись и залезли купаться в бассейн детского аттракциона с надувными лодками. Компания попала в объектив камеры, видео опубликовали в соцсетях.

«В бассейн заливается химия, чтобы не цвела вода и купаться в нем вредно для здоровья», - отметил автор видеозаписи.

Многие пользователи соцсетей такому поведению юных рославльчанок возмутились. Некоторые комментаторы отмечают, что на видео в парке никого нет, и задаются справедливым вопросом: куда смотрела охрана парка?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/720073" frameborder="0"></iframe> В Рославльском парке полуголые девушки искупались в детском бассейне-аттракционе.

ИСТОЧНИК KP.RU