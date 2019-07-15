2019-07-15T12:45:21+03:00
Общество

Смолян ждет серия бесплатных экскурсий

В областном центре стартовал новый проект "Пошагали"
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: krepost-smolensk.ruФОТО: krepost-smolensk.ru
Изменить размер текста:

В Смоленске 3 августа пройдет первая бесплатная экскурсия в рамках нового проекта "Пошагали". Жители города смогут по-новому взглянуть на любимые, но ставшие уже привычными достопримечательности, а также узнают много нового.

"Пошагали" - совместный проект Туристко-информационного центра «Смоленский терем» и туристко-экскурсионного центра «На 7 холмах», реализуемый при поддержке Департамента инвестразвития Смоленской области.

Для участия требуется заполнить регистрационную форму по ссылке, либо записаться по телефонам 8 (4812) 38-47-83, 8 (951) 707-30-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
53-летний житель Смоленска отомстил сожительнице и сжег ее дом
В Смоленске будут судить бандита, скрывавшегося 10 лет
Прямую линию с губернатором Смоленской области перенесли
Житель Смоленска "подарил" интернет-мошеннику 43 тыс. рублей
В Смоленске трое подростков избили прохожего
Новое Колесо обозрения в Смоленске будет в два раза выше прежнего
Полуголые девушки искупались в бассейне рославльского парка
Смолян приглашают на фестиваль «Слобода партизанская»
В Смоленском Поозерье пройдет турслет учащихся Союзного государства
Смолянин хотел отомстить соседу, а наказал в итоге себя
За задержание убийцы жителю Вязьмы вручили ценный подарок
В смоленских парках появились дог-боксы
Житель Ярцева до смерти избил собутыльника и выкинул тело в подъезд
Белорус в Смоленской области попался на взятке
В Смоленске ограничат движение транспорта на трех улицах
Смолянка зарегистрировала в однокомнатке 15 иностранцев
На главной пешеходной улице в Смоленске демонтировали 11 ларьков
В Смоленской области водителю фуры грозит срок за ДТП с легковушкой
У владельца ресторана в Смоленской области за долги арестовали холодильники
Житель Смоленска готовил дома наркотики и продавал
В Смоленске водители маршруток игнорируют пассажиров на остановках
Смоленское Поозерье приглашат на II Аистиный фестиваль
Колесо обозрения в Смоленске будет с обогревом и кондиционерами
«Юбилейные» долгострои в Смоленске должны сдать к концу года
На проспекте Гагарина в Смоленске кладут новый асфальт
Дело экс-начальника управления по вопросам миграции в Смоленске направили в суд
Останки найденного в Смоленске генерала Гюдена могут перезахоронить рядом с Наполеоном
Струнный оркестр сыграет в Смоленске хиты группы Queen