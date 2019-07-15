Смолян ждет серия бесплатных экскурсий
В областном центре стартовал новый проект "Пошагали"
ФОТО: krepost-smolensk.ru
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В Смоленске 3 августа пройдет первая бесплатная экскурсия в рамках нового проекта "Пошагали". Жители города смогут по-новому взглянуть на любимые, но ставшие уже привычными достопримечательности, а также узнают много нового.
"Пошагали" - совместный проект Туристко-информационного центра «Смоленский терем» и туристко-экскурсионного центра «На 7 холмах», реализуемый при поддержке Департамента инвестразвития Смоленской области.
Для участия требуется заполнить регистрационную форму по ссылке, либо записаться по телефонам 8 (4812) 38-47-83, 8 (951) 707-30-03.
ИСТОЧНИК KP.RU