Преподаватель казачьего института в Смоленской области пойдет под суд за взятки

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-16T11:47:35+03:00

За счет студентов женщина обогатилась на 250 тысяч рублей

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Преподаватель Смоленского областного казачьего института (филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского») попалась на взятках и теперь пойдет под суд. Материалы уголовного дела уже передали для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

Сама обвиняемая свою вину признала полностью. С 2016 года по январь 2019 -го она, как установило следствие, брала со студентов деньги за успешную сдачу экзаменов без фактической проверки знаний.

- Всего следствием при оперативном сопровождении сотрудников регионального управления МВД России установлено 6 фактов получения взяток. Общая сумма незаконного дохода составила 250 тысяч рублей, - пояснили в су СК РФ по Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU