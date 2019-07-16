Житель Смоленской области за оскорбление нанес обидчику 130 ударов ножом

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-16T12:42:30+03:00

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В Дорогобуже в суд передали дело о жестоком убийстве местным жителем гостя своих соседей, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

Убийство произошло 9 мая 2019 года. В квартиру, где 39-летний ранее судимый житель Демидова проживал временно, зашел познакомиться мужчина - гость соседей. Но разговор между мужчинами не заладился, между ними произошел конфликт, в ходе которого гость грубо оскорбил обвиняемого. В результате мужчина нанес "обидчику" более 130 ножевых ранений, от которых потерпевший скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU