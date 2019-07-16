2019-07-16T13:50:30+03:00
Общество

Получить налоговый вычет смоляне могут за любое лекарство по рецепту

Сделать это можно двумя способами
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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С 2019 года упрощен порядок получения социального налогового вычета по расходам на покупку лекарств. Если раньше для получения такого вычета лекарство должно было входить в перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 201, то теперь вернуть часть уплаченного НДФЛ можно за покупку любого лекарства, главное, выписанного по рецепту лечащего врача.

Вычет по-прежнему ограничен 13% от 120 000 рублей. То есть потратить за год можно и больше, но вернут не более 15 600 рублей. При этом в сумму 120 000 рублей входят также расходы на обучение, повышение квалификации, медицинские услуги и др.

Получить социальный налоговый вычет по расходам на покупку лекарств можно любым из двух способов:

- по окончании года подать налоговую декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы. То есть собирать чеки за лекарства, купленные в этом году, необходимо уже сейчас;

- до конца года можно получить в налоговом органе уведомление о подтверждении права на социальный налоговый вычет и с ним обратиться к своему работодателю: бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока работник не получит весь вычет.

В обоих случаях необходимо представить подтверждающие документы:

- рецептурный бланк;

- платёжные документы (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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