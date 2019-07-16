Умер основатель единственного в России музея имени Грибоедова

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-16T15:56:36+03:00

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16 июля не стало Виктора Евгеньевича Кулакова - архитектора-реставратора, историка искусств, лауреата премии имени академика Лихачёва и создателя единственного в России государственного историко-культурного и природного музея-заповедника Грибоедова «Хмелита».

Восстановление из руин усадьбы Грибоедовых было делом всей его жизни. На восстановление дворца, флигелей, церкви, паркового ансамбля, поиск экспонатов ушли десятки лет.

Свои соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Виктора Евгеньевича выразил губернатор Смоленской области Алексей Островский:

«Всем сердцем разделяю горечь и боль тяжелой утраты.

Биография Виктора Евгеньевича – образец безграничной преданности профессии, искусству, Смоленщине. Окончив Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, Виктор Евгеньевич разработал проект реставрации родового гнезда Грибоедовых в его изначальных формах середины XVIII века и более тридцати лет своим подвижническим трудом восстанавливал этот почти стертый с лица земли драгоценный архитектурный памятник.

В настоящее время это единственный в России музей А.С. Грибоедова, являющийся научным центром по изучению жизни и творчества писателя.

Виктор Евгеньевич многое сделал для становления и развития региональный культуры, внес непосильный вклад в возрождения внутреннего туризма. Благодаря его настойчивости и колоссальной работоспособности на Вяземской земле был открыт музей великого русского флотоводца П.С. Нахимова, масштабно реконструирован, а, по сути, создан заново мемориальный комплекс «Богородицкое поле». Для Смоленщины уход из жизни этого замечательного человека – большая потеря. Светлая память о Викторе Евгеньевиче Кулакове как о человеке чести и твердых принципов, патриоте и гражданине останется в памяти смолян»

ИСТОЧНИК KP.RU