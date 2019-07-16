2019-07-16T20:58:43+03:00
Общество

Новое Колесо обозрения в Смоленске будет доступно людям с ОВЗ

В кабину поместится коляска и сопровождающий
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Новое Колесо обозрения в Смоленске будет доступно людям с ОВЗНовое Колесо обозрения в Смоленске будет доступно людям с ОВЗ
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Новое Колесо обозрения в Лопатинском парке Смоленска будет адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Одну из 18 кабинок оборудуют специально для инвалидов-колясочников. Места хватит и для сопровождающего.

Напомним, открыть новый аттракцион планируется этим летом, точную дату пока держат в секрете. Уже известно, что этот аттракцион будет в два раза выше прежнего - 50 метров. Все кабинки будут с кондиционерами и системой обогрева. Также планировалось, что одну из кабинок оборудуют специально для молодоженов

ИСТОЧНИК KP.RU

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