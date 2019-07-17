В Смоленске изменится схема движения транспорта
В Смоленске из-за ремонта трамвайных путей на площади Победы на две недели изменится схема движения транспорта, сообщает горадминистрация и просит смолян с пониманием отнестись к временным неудобствам.
С 18 июля с 23.00 автобусы на маршрутах №53, №105, №106, №108, №118, №127, №141 не будут поворачивать с проспекта Гагарина на улицу Дзержинского. Они будут двигаться по улицам Исаковского, Тухачевского, Б. Советская, Кашена. Также будет следовать и автобус № 164 «Михновка – Колхозная пл.».
Поворот с ул. Б. Советская на ул. Тенишевой маршруты №№2,7,9,14 и 22 будут выполнять с пр-та Гагарина на Урицкого и далее по маршруту. Маршруты №3 «Колодня – пл. Победы» и №19 «Спортбаза – пл. Победы» будут разворачиваться на пл. Победы.
Водителям, которые захотят попасть на ул. Дзержинского со стороны проспекта Гагарина, необходимо осуществлять объезд через ул. Докучаева, затем на ул. Коммунистическую с выездом на Большую Советскую.
Ремонт участка планируется завершить в течение двух недель, затем работы переместятся на перекресток проспекта Гагарина, улиц Николаева и Урицкого.
ИСТОЧНИК KP.RU