В Смоленске изменится схема движения транспорта

СЕГОДНЯ 06:43 2019-07-17T06:43:23+03:00

Корректировки внесли на время ремонта трамвайных путей на площади Победы

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В Смоленске из-за ремонта трамвайных путей на площади Победы на две недели изменится схема движения транспорта, сообщает горадминистрация и просит смолян с пониманием отнестись к временным неудобствам.

С 18 июля с 23.00 автобусы на маршрутах №53, №105, №106, №108, №118, №127, №141 не будут поворачивать с проспекта Гагарина на улицу Дзержинского. Они будут двигаться по улицам Исаковского, Тухачевского, Б. Советская, Кашена. Также будет следовать и автобус № 164 «Михновка – Колхозная пл.».

Поворот с ул. Б. Советская на ул. Тенишевой маршруты №№2,7,9,14 и 22 будут выполнять с пр-та Гагарина на Урицкого и далее по маршруту. Маршруты №3 «Колодня – пл. Победы» и №19 «Спортбаза – пл. Победы» будут разворачиваться на пл. Победы.

Водителям, которые захотят попасть на ул. Дзержинского со стороны проспекта Гагарина, необходимо осуществлять объезд через ул. Докучаева, затем на ул. Коммунистическую с выездом на Большую Советскую.

Ремонт участка планируется завершить в течение двух недель, затем работы переместятся на перекресток проспекта Гагарина, улиц Николаева и Урицкого.

ИСТОЧНИК KP.RU