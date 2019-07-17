В Смоленске ищут свидетелей двух ДТП с участием мотоциклов

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-17T13:27:07+03:00

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В Смоленске следствие ищет свидетелей ДТП, в которых серьезно пострадали мотоциклисты, и просит откликнуться свидетелей происшествий.

Первая авария произошла 30 сентября 2018 года на улице Тенишевой. Здесь в районе дома № 10 в 18.00 столкнулись "Лада Приора" и "Кавасаки".

Второе ДТП произошло 9 мая 2019 года на трассе М1 в Смоленском районе. В 10.00 на 400-м километре водитель автомобиля "Шевроле Нива", неработающий житель города Смоленска 1962 года рождения, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом "Кавасаки".

В обоих случаях травмы мотоциклистов квалифицированы, как тяжкий вред здоровью

ИСТОЧНИК KP.RU