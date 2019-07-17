Школьница в Смоленске забеременела от взрослого мужчины

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-17T14:10:06+03:00

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В Смоленске по материалам прокурорской проверки завели уголовное дело на 22-летнего молодого человека за половую связь с несовершеннолетней.

Как сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Александр Боровиков, органы прокуратуры Смоленской области на постоянной основе осуществляют надзор за исполнением требований законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних. В ходе проверки и был установлен факт обращения в одну из смоленских больниц беременной девушки 2003 г.р.

Как оказалось, девушка с ноября 2018 года неоднократно вступала в половую связь со взрослым молодым человеком, которому было известно, что ей еще нет 16-ти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU