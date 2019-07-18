2019-07-18T11:01:52+03:00
Общество

В Смоленском Поозерье готовят к выпуску новый фотоальбом нацпарка

Ориентировочно издание выйдет в мае 2020 года
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: poozerie.ruФОТО: poozerie.ru
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Национальный парк «Смоленское Позерье» готовит новое издание фотоальбома, в котором будут представлены все достопримечательности территории.

"Альбом будет устроен по кластерному принципу, где центральные достопримечательные темы, как и основные темы перспективного развития парка, будут представлены блоками подобранных материалов. По сути, работа над новым изданием уже началась, а сам альбом намечено издать в мае 2020 года", - отметили в пресс-службе нацпарка

Напомним, первый и единственный фотоальбом Смоленского Поозерья был издан в 2013 году на русском и английском языках смоленским издательством ООО «Остров Свободы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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