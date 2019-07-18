В Смоленске избили продавцов супермаркета
Пьяный грабитель не хотел отдавать похищенное
Изменить размер текста:
В Смоленске ограбили один из супермаркетов и побили продавцов. Как сообщает региональное УМВД, посетитель открыто похитил с прилавка алкоголь.
Грабителем оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Когда сотрудники магазина заметили, что мужчина пытается выйти, не заплатив за алкоголь, они попытались остановить его. Но грабитель нанес несколько ударов продавцам и скрылся.
в настоящее время подозреваемый задержан, он дал признательные показания. За грабеж мужчине грозит срок до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU