2019-07-18T12:53:38+03:00
Происшествия

В Смоленске избили продавцов супермаркета

Пьяный грабитель не хотел отдавать похищенное
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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В Смоленске ограбили один из супермаркетов и побили продавцов. Как сообщает региональное УМВД, посетитель открыто похитил с прилавка алкоголь.

Грабителем оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Когда сотрудники магазина заметили, что мужчина пытается выйти, не заплатив за алкоголь, они попытались остановить его. Но грабитель нанес несколько ударов продавцам и скрылся.

в настоящее время подозреваемый задержан, он дал признательные показания. За грабеж мужчине грозит срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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