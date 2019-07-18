ДТП в Смоленске: на Шевченко жестко столкнулись иномарки

СЕГОДНЯ 16:45 2019-07-18T16:45:11+03:00

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Жесткое ДТП произошло в Смоленске днем 18 июля. На улице Шевченко напротив автозаправки Neftika одна иномарка влетела в бок другой.

Оба автомобиля сильно помяты, а пользователи соцсетей гадают, как все это могло получиться.

- Удар у кии в дверь явно, то есть они были перпендикулярны друг другу. Есть почему-то подозрение, что "киа" выехала от "нефтики", а "бмв2 пыталась увернуться и заехала ей в дверь уже на встречке...

Информация о наличии/отсутствии пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU