2019-07-18T16:45:11+03:00
Происшествия

ДТП в Смоленске: на Шевченко жестко столкнулись иномарки

Машины сильно помяты
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: vk.com/drive2_smolenskФОТО: vk.com/drive2_smolensk
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Жесткое ДТП произошло в Смоленске днем 18 июля. На улице Шевченко напротив автозаправки Neftika одна иномарка влетела в бок другой.

Оба автомобиля сильно помяты, а пользователи соцсетей гадают, как все это могло получиться.

- Удар у кии в дверь явно, то есть они были перпендикулярны друг другу. Есть почему-то подозрение, что "киа" выехала от "нефтики", а "бмв2 пыталась увернуться и заехала ей в дверь уже на встречке...

Информация о наличии/отсутствии пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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