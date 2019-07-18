В Смоленске задержали похитителя дорогих шуб

СЕГОДНЯ 21:09 2019-07-18T21:09:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Смоленская полиция задержала местного жителя, похитившего из частного дома 8 шуб из ценных мехов и электроинструменты на общую сумму в 818 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД.

Задержанный - ранее судимый местный житель 40 лет. В содеянном мужчина сознался, сбыть похищенное он не успел.

По факут кражи возбуждено уголовное дело, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU