2019-07-18T21:09:04+03:00
Происшествия

В Смоленске задержали похитителя дорогих шуб

Местный житель обворовал частный дом
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: flickr.comФОТО: flickr.com
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Смоленская полиция задержала местного жителя, похитившего из частного дома 8 шуб из ценных мехов и электроинструменты на общую сумму в 818 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД.

Задержанный - ранее судимый местный житель 40 лет. В содеянном мужчина сознался, сбыть похищенное он не успел.

По факут кражи возбуждено уголовное дело, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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