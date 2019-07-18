В Смоленске задержали похитителя дорогих шуб
Местный житель обворовал частный дом
ФОТО: flickr.com
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Смоленская полиция задержала местного жителя, похитившего из частного дома 8 шуб из ценных мехов и электроинструменты на общую сумму в 818 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД.
Задержанный - ранее судимый местный житель 40 лет. В содеянном мужчина сознался, сбыть похищенное он не успел.
По факут кражи возбуждено уголовное дело, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU