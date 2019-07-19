2019-07-19T06:36:10+03:00
Общество

Пропавший в Смоленске мальчик нашелся

Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожало
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: vk.com/pso_salvareФОТО: vk.com/pso_salvare
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В Смоленске завершились поиски 11-летнего Егора, пропавшего утром 17 июля.

Вечером 18-го добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" сообщили, что мальчик нашелся, жив и здоров. Как обычно в таких ситуациях, сальваровцы не разглашают информацию о том, что приключилось с человеком.

Напомним, в 11.10 в среду Егор вышел из дома и к вечеру не вернулся. По словам матери ребенка, которая уже бросила клич о помощи в поисках по соцсетям, его в районе 18.00 в тот вечер видели в районе Киселевского рынка.

Сейчас парень уже дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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