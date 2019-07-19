2019-07-19T08:52:17+03:00
Происшествия

В Смоленской области передали в суд дело о краже в поезде Москва-Полоцк

Житель Гагарина обворовал спящего попутчика
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: tutu.ruФОТО: tutu.ru
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Следователи линейного отдела МВД России на станции Смоленск завершили расследование по делу о краже в поезде "Москва-Полоцк" и передали материалы в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, речь идет о краже двух мобильников и планшета у спящего пассажира. Общая сумма ущерба составила 12 тыс. рублей. Обвиняемый - ранее судимый за кражи и разбой 32-летний житель Гагарина. На момент совершения данной кражи обвиняемый находился на свободе всего два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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