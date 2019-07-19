В Смоленской области передали в суд дело о краже в поезде Москва-Полоцк
Житель Гагарина обворовал спящего попутчика
ФОТО: tutu.ru
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Следователи линейного отдела МВД России на станции Смоленск завершили расследование по делу о краже в поезде "Москва-Полоцк" и передали материалы в суд, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, речь идет о краже двух мобильников и планшета у спящего пассажира. Общая сумма ущерба составила 12 тыс. рублей. Обвиняемый - ранее судимый за кражи и разбой 32-летний житель Гагарина. На момент совершения данной кражи обвиняемый находился на свободе всего два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU