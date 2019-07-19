2019-07-19T10:07:11+03:00
Общество

Жители Сафонова просят губернатора посетить их автовокзал с проверкой

Здание требует ремонта, а люди жалуются на бардак в расписании и на территории
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: vk.com/knigasafonovoФОТО: vk.com/knigasafonovo
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Жители крупного райцентра в Смоленской области - города Сафоново - через соцсети, в том числе и через группу губернатора во "ВКонтакте" "Островский в эфире, просят главу региона обратить самое пристальное внимание на местный автовокзал.

Создается впечатление, что те, кто ответственен за содержание данного объекта и прилегающей территории, совсем забыли о его существовании. Штукатурка на фундаменте здания осыпается, входная дверь ржавеет, прилегающая территория никак не обустроена. Асфальт пестрит выбоинами и разлетающимся от переполненных урн мусором.

ФОТО: vk.com/knigasafonovo

ФОТО: vk.com/knigasafonovo

Удручающее впечатление производят и внутренние помещения, не знавшие ремонта по всей видимости очень давно.

ФОТО: vk.com/knigasafonovo

ФОТО: vk.com/knigasafonovo

Кроме этого, местные жители в группе "Книга жалоб. Сафоново" отмечают, что в расписании автобусов настоящий бардак. Вечерний автобус на Смоленск, например, ходит каждый день по-разному: то в 18.00 уйдет, то в 17.30, а в расписании он вообще не стоит.

Отмечают местные жители, что дозвониться на автовокзал тоже невозможно, телефон якобы отключен за неуплату. Как нет на автовокзале и возможности расплатиться за билет по карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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