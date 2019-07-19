Смоленские следователи проверят частный детский сад “Мой мишка”

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-19T13:54:33+03:00

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Следственный комитет по появившейся в соцсетях информации проверит частный детский сад “Мой мишка”, на который пожаловалась одна из смолянок.

Со слов женщины, воспитатели детского сада осуществляют ненадлежащий уход за детьми и применяют к ним физическое насилие. У ее дочери (1 год и 7 месяцев) после пребывания в дошкольном учреждении появились синяки на руке, “видно, что ребёнка хватали за руку". Кроме этого, со слов матери, чтобы ребенок не плакал, ей впихнули “дежурную” пустышку и больше не обращали на нее внимание.

“Поход в сад у нас начинался с истерики. Последней каплей было то, что отвела ребёнка в сад и вернулась буквально через минуту чтоб отдать справку и что я вижу: мой ребёнок стоит один с соской во рту(от соски отучили ещё в 10 месяцев, сейчас нам 1,7) заплаканная и никто из двух воспитателей даже внимания не обратил. На мои слова почему с соской, мне сказали, чтоб не плакала! Прошу заметить, что соска не наша личная, а детского сада”, - написала смолянка в группе “Черный список. Смоленск”

Также женщина отметила, что директор садика не попыталась прояснить ситуацию, а перешла в “нападение”

В комментариях к сообщению о данном садике, одна из подписчиц заявила, что работала в этом садике ранее, и что поднимать на детей руку, здесь - в порядке вещей.

ФОТО: скриншот с vk.com

“Следователями будут тщательно проверены все изложенные факты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, находятся на особом контроле у руководства следственного управления, в связи с чем ход проверки и его результаты поставлены и.о. руководителя СУ на личный контроль", - прокомментировали в СУ СК РФ по Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU