СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-22T10:19:16+03:00

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Директор Смоленской филармонии осталась без работы, сообщает пресс-служба обладминистрации. Ольге Сахаровой не продлили трудовой контракт.

По информации пресс-службы, кадровое решение принято в связи с «систематическим нарушением Устава учреждения, выразившееся в отсутствии согласования Ольгой Сахаровой с профильным курирующим департаментом ряда кадровых решений», что, по словам представителей властей, привели «к череде скандалов и, как следствие, негативным образом сказались на имидже учреждения».

- Профильным вице-губернатором, руководством департамента по культуре неоднократно указывалось Ольге Сахаровой на допущенные нарушения, давалось время на стабилизацию ситуации в учреждении. Однако все рекомендации руководителем филармонии были проигнорированы., - сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» писала о задержании бывшего главы департамента по образованию Николая Колпачкова и экс-начальника департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Татьяны Рыбченко. Позднее своих должностей лишились Елена Соколова, отвечавшая ха ЖКХ в регионе и Олег Рыбалко, контролирующий тарифную политику.

ИСТОЧНИК KP.RU