2019-07-23T06:46:31+03:00
Общество

В Смоленске умер известный тележурналист Василий Гурнев

Телеоператор местного телевидения ушел из жизни в возрасте 65 лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске умер известный тележурналист Василий Гурнев, пишет «Рабочий путь». Телеоператор местного телевидения ушел из жизни в возрасте 65 лет.

ФОТО: "Рабочий путь".

ФОТО: "Рабочий путь".

Василий Гурнев родился 7 ноября 1953 года в городе Демидов Смоленской области. Детство провел на Байконуре, где работал его отец. В биографии работа на Шаболовке, затем на ГТРК «Смоленск». Также смолянин трудился на телеканале РЕН. Журналист отдал профессии десятки лет и внес большой вклад в ее развитие.

«Комсомольская правда» – Смоленск» выражает соболезнования родным и близким Василия Гурнева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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