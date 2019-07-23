В Смоленске умер известный тележурналист Василий Гурнев
Телеоператор местного телевидения ушел из жизни в возрасте 65 лет
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске умер известный тележурналист Василий Гурнев, пишет «Рабочий путь». Телеоператор местного телевидения ушел из жизни в возрасте 65 лет.
ФОТО: "Рабочий путь".
Василий Гурнев родился 7 ноября 1953 года в городе Демидов Смоленской области. Детство провел на Байконуре, где работал его отец. В биографии работа на Шаболовке, затем на ГТРК «Смоленск». Также смолянин трудился на телеканале РЕН. Журналист отдал профессии десятки лет и внес большой вклад в ее развитие.
«Комсомольская правда» – Смоленск» выражает соболезнования родным и близким Василия Гурнева.
ИСТОЧНИК KP.RU