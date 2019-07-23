СЕГОДНЯ 06:46 2019-07-23T06:46:31+03:00

Телеоператор местного телевидения ушел из жизни в возрасте 65 лет

Изменить размер текста: A A

В Смоленске умер известный тележурналист Василий Гурнев, пишет «Рабочий путь». Телеоператор местного телевидения ушел из жизни в возрасте 65 лет.

ФОТО: "Рабочий путь".

Василий Гурнев родился 7 ноября 1953 года в городе Демидов Смоленской области. Детство провел на Байконуре, где работал его отец. В биографии работа на Шаболовке, затем на ГТРК «Смоленск». Также смолянин трудился на телеканале РЕН. Журналист отдал профессии десятки лет и внес большой вклад в ее развитие.

«Комсомольская правда» – Смоленск» выражает соболезнования родным и близким Василия Гурнева.

ИСТОЧНИК KP.RU