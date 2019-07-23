8 человек пострадали в ДТП автобуса и фуры у заправки под Смоленском
8 человек пострадали в ДТП автобуса и фуры у заправки под Смоленском, сообщила уточненные данные «Комсомольской правде» – Смоленск» начальник пресс-службы областного УМВД Наталья Гуреева. Из них трое госпитализированы, еще пятеро получили травмы, но отказались от госпитализации.
ДТП автобуса и фуры произошло в районе восьми утра 23 июля на трассе Верхнеднепровский-Дорогобуж. По словам полицейских, грузовик выезжал с второстепенной дороги и врезался в автобус. На место случившегося незамедлительно прибыли полицейские, медики, пожарные и спасатели.
В соцсетях появилось видео последствий случившегося. Пользователи интернета назвали место аварии «перекрестком смерти» из-за частых происшествий, происходящих там.
По мнению автомобилистов, ситуацию может исправить установка светофора.
ИСТОЧНИК KP.RU