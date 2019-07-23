2019-07-23T13:09:29+03:00
Происшествия

8 человек пострадали в ДТП автобуса и фуры у заправки под Смоленском

Сотрудники МВД рассказали подробности страшной аварии на трассе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: vk.com/podslushanovdore.ФОТО: vk.com/podslushanovdore.
Изменить размер текста:

8 человек пострадали в ДТП автобуса и фуры у заправки под Смоленском, сообщила уточненные данные «Комсомольской правде» – Смоленск» начальник пресс-службы областного УМВД Наталья Гуреева. Из них трое госпитализированы, еще пятеро получили травмы, но отказались от госпитализации.

ДТП автобуса и фуры произошло в районе восьми утра 23 июля на трассе Верхнеднепровский-Дорогобуж. По словам полицейских, грузовик выезжал с второстепенной дороги и врезался в автобус. На место случившегося незамедлительно прибыли полицейские, медики, пожарные и спасатели.

В соцсетях появилось видео последствий случившегося. Пользователи интернета назвали место аварии «перекрестком смерти» из-за частых происшествий, происходящих там.

По мнению автомобилистов, ситуацию может исправить установка светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24