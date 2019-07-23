СЕГОДНЯ 13:09 2019-07-23T13:09:29+03:00

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8 человек пострадали в ДТП автобуса и фуры у заправки под Смоленском, сообщила уточненные данные «Комсомольской правде» – Смоленск» начальник пресс-службы областного УМВД Наталья Гуреева. Из них трое госпитализированы, еще пятеро получили травмы, но отказались от госпитализации.

ДТП автобуса и фуры произошло в районе восьми утра 23 июля на трассе Верхнеднепровский-Дорогобуж. По словам полицейских, грузовик выезжал с второстепенной дороги и врезался в автобус. На место случившегося незамедлительно прибыли полицейские, медики, пожарные и спасатели.

В соцсетях появилось видео последствий случившегося. Пользователи интернета назвали место аварии «перекрестком смерти» из-за частых происшествий, происходящих там.

По мнению автомобилистов, ситуацию может исправить установка светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU