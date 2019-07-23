СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-23T16:43:13+03:00

На центральной клумбе высадили ели, ивы, можжевельник и др.

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В Смоленске аллею Лопатинского парка озеленили многолетними растениями, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На центральной клумбе высадили ели, ивы, можжевельник, гортензии, хосты, спиреи.

Ранее в центральном городском парке появилось сказочное дерево, украшенное горшками из живых растений, а рядом с художественной школой – разноцветная палитра-вазон.

ИСТОЧНИК KP.RU