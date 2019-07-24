2019-07-24T07:19:37+03:00
Происшествия

В Смоленской области участковый раскрыл мошенничество в сфере кредитования

Заемщица указала недостоверные сведения о месте работы и зарплате при покупки дорогих сотовых телефонов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива пресс-службы УМВД России по Смоленской области.ФОТО: из архива пресс-службы УМВД России по Смоленской области.
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В Смоленской области участковый полицейский раскрыл мошенничество в сфере кредитования, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. Информация о клиентке, не погашающей долг по кредиту поступила из магазина бытовой техники города Рославль.

По словам полицейских, проверка показала, что заемщица при покупке двух дорогих телефонов указала недостоверные сведения о месте работы и зарплате.

- Местонахождение подозреваемой удалось установить. Ею оказалась 20-летняя неработающая местная жительница, - сообщили в полиции. – Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленске возбудили уголовное дело на 19-летнего уклониста. Молодой человек не явился на призывной пункт в день отправления новобранцев в воинские части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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