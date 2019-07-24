В Смоленской области участковый раскрыл мошенничество в сфере кредитования
В Смоленской области участковый полицейский раскрыл мошенничество в сфере кредитования, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. Информация о клиентке, не погашающей долг по кредиту поступила из магазина бытовой техники города Рославль.
По словам полицейских, проверка показала, что заемщица при покупке двух дорогих телефонов указала недостоверные сведения о месте работы и зарплате.
- Местонахождение подозреваемой удалось установить. Ею оказалась 20-летняя неработающая местная жительница, - сообщили в полиции. – Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Смоленске возбудили уголовное дело на 19-летнего уклониста. Молодой человек не явился на призывной пункт в день отправления новобранцев в воинские части.
ИСТОЧНИК KP.RU