В Смоленской области участковый раскрыл мошенничество в сфере кредитования

СЕГОДНЯ 07:19 2019-07-24T07:19:37+03:00

Заемщица указала недостоверные сведения о месте работы и зарплате при покупки дорогих сотовых телефонов

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В Смоленской области участковый полицейский раскрыл мошенничество в сфере кредитования, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. Информация о клиентке, не погашающей долг по кредиту поступила из магазина бытовой техники города Рославль.

По словам полицейских, проверка показала, что заемщица при покупке двух дорогих телефонов указала недостоверные сведения о месте работы и зарплате.

- Местонахождение подозреваемой удалось установить. Ею оказалась 20-летняя неработающая местная жительница, - сообщили в полиции. – Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленске возбудили уголовное дело на 19-летнего уклониста. Молодой человек не явился на призывной пункт в день отправления новобранцев в воинские части.

ИСТОЧНИК KP.RU