СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-24T13:02:06+03:00

Полицейская облава прошла в одной из квартир на Октябрьской революции

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В Смоленске «накрыли» наркопритон, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Полицейская облава прошла в одной из квартир на Октябрьской революции.

По словам сотрудников пресс-службы, хозяин квартиры ранее был судим на три года условно за то, что предоставлял свое жилье наркозависимым для изготовления и потребления запрещенных веществ. Однако наказание не послужило ему уроком.

- Подозреваемый не встал на путь исправления и спустя некоторое время возобновил противоправную деятельность, - сообщили в полиции.

Полицейские проникли в квартиру через балкон (см. видео ниже). В ходе облавы изъяты использованные шприцы, предметы и компоненты, из которых изготавливался наркотик. В момент визита полицейских дома находился хозяин жилья и его гость.

- Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило состояние наркотического опьянения у задержанных лиц. Возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в УМВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/721992" frameborder="0"></iframe> В Смоленске «накрыли» наркопритон.Полицейская облава прошла в одной из квартир на Октябрьской революции. ВИДЕО: УМВД России по Смоленской области.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU