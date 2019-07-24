2019-07-24T13:02:06+03:00
Происшествия

В Смоленске «накрыли» наркопритон

Полицейская облава прошла в одной из квартир на Октябрьской революции
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: УМВД России по Смоленской области.ФОТО: УМВД России по Смоленской области.
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В Смоленске «накрыли» наркопритон, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Полицейская облава прошла в одной из квартир на Октябрьской революции.

По словам сотрудников пресс-службы, хозяин квартиры ранее был судим на три года условно за то, что предоставлял свое жилье наркозависимым для изготовления и потребления запрещенных веществ. Однако наказание не послужило ему уроком.

- Подозреваемый не встал на путь исправления и спустя некоторое время возобновил противоправную деятельность, - сообщили в полиции.

Полицейские проникли в квартиру через балкон (см. видео ниже). В ходе облавы изъяты использованные шприцы, предметы и компоненты, из которых изготавливался наркотик. В момент визита полицейских дома находился хозяин жилья и его гость.

- Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило состояние наркотического опьянения у задержанных лиц. Возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в УМВД.

В Смоленске «накрыли» наркопритон.Полицейская облава прошла в одной из квартир на Октябрьской революции. ВИДЕО: УМВД России по Смоленской области.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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