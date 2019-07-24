СЕГОДНЯ 17:58 2019-07-24T17:58:16+03:00

Местные СМИ сообщили о кишечной инфекции в детском саду на улице Ударников

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В Смоленске проверят информацию об отравлении детей, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Поводом для разбирательства послужила публикация в СМИ, где сообщалось о кишечной инфекции в детском саду на улице Ударников.

- Согласно информации заболели 8 детей, - сообщила Наталья Зуева. - Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Будет запрошена необходимая документация, касающаяся деятельности детского сада, организации питания детей и других вопросов. Будут опрошены представители администрации детского учреждения, родители воспитанников и иные лица.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU