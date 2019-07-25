2019-07-25T06:28:20+03:00
Общество

В Смоленской области жертвами клещей стали 158 человек

Среди насекомых были и переносчики смертельного заболевания - бореллиоз
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация города Смоленска.ФОТО: администрация города Смоленска.
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Официально с 11 по 17 июля в Смоленской области жертвами клещей стали 158 человек, сообщили сотрудники регионального Роспотребнадзора. Из них 41 ребенок.

В ведомстве отмечают рост показателей по укусам кровопийц, однако процентное соотношение не сообщается.

Всего с начала года от паразитов пострадало более 1770 человек, из которых 532 ребенка.

- В лаборатории проверено 848 клещей, 329 были сняты с человека. Из них в 60 случаях обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза и в 6 случаях –гранулоцитарного анаплазмоза человека, - рассказали в ведомстве.

Ранее в областном центре проводили акарицидные обработки на территории детских лагерей и парках. С паразитами боролись в парках «Соловьиная роща» и «Реадовка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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