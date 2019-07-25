В Смоленской области построили новый цех по производству соков

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-25T11:35:25+03:00

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Компания «Крал-консерв» построила новый цех по производству соков в Вязьме, сообщает пресс-служба губернатора. Производство заработает осенью 2019 года.

В пресс-службе отмечают, что предприятие сможет производить около 20 млн литров соков и лимонадов, которые будут фасовать в стекло и пластик.

Соглашение о реализации проекта было подписано главой региона Алексеем Островский и гендиректором компании «Крал-консерв» Вусатом Мамедовым на инвестфоруме в Сочи в феврале 2019 года.

- Продукция компании известна по всему миру, в России ее можно встретить в гипермаркете «Метро», «Spar», «Семья», «Линия» и др. В Вязьме производство работает более 10 лет, - рассказали в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU