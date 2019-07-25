СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-25T12:16:50+03:00

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Водитель легковушки ответит в суде за наезд на пешехода в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.

ДТП произошло 13 мая около 13.20 на улице Брылевка в Смоленске.

- Водитель «двенашки» 1965 года рождения, сдавая назад, сбил 28-летнего парня. Молодой человек был доставлен в больницу. Медики оценили его состояние как тяжкий вред здоровью.

Виновнику ДТП грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее произошло серьезное ДТП с четырьмя машинами. Водитель одной из них доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU