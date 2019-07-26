В Смоленской области нашли останки пропавшего год назад пенсионера
В Смоленской области нашли останки пропавшего год назад пенсионера, сообщает паблик «ЧП | Десногорск | Рославль». С мая 2018 года 75-летний мужчина числился пропавшим без вести.
Останки Владимира Чугунова нашли байкеры 20 июля вблизи деревни Присмара Рославльского района. Ранее «Сальвар» сообщал, что дедушка ушел в лес в районе деревень Коханы – Савеево, которые находятся на расстоянии более 7 км от места его нахождения.
Пенсионера опознали родственники, сообщает паблик. Также близкие рассказали, что пенсионер пропал после того, как ушел в лес расставлять пчел.
Останки мужчины преданы земле.
Сообщается, что на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU