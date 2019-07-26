2019-07-26T07:10:07+03:00
Происшествия

В Смоленской области нашли останки пропавшего год назад пенсионера

С мая 2018 года 75-летний мужчина числился пропавшим без вести.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот видео ВКонтакте.ФОТО: скриншот видео ВКонтакте.
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В Смоленской области нашли останки пропавшего год назад пенсионера, сообщает паблик «ЧП | Десногорск | Рославль». С мая 2018 года 75-летний мужчина числился пропавшим без вести.

Останки Владимира Чугунова нашли байкеры 20 июля вблизи деревни Присмара Рославльского района. Ранее «Сальвар» сообщал, что дедушка ушел в лес в районе деревень Коханы – Савеево, которые находятся на расстоянии более 7 км от места его нахождения.

Пенсионера опознали родственники, сообщает паблик. Также близкие рассказали, что пенсионер пропал после того, как ушел в лес расставлять пчел.

Останки мужчины преданы земле.

Сообщается, что на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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