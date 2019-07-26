Определена дата запуска колеса обозрения в Смоленске
В центральном парке продолжается сборка конструкций аттракциона
ФОТО: ВКонтакте.
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Определена дата запуска колеса обозрения в Смоленске, сообщает паблик «Колесо Обозрения Смоленск» соцсети ВКонтакте. Однако точная дата пока не сообщается.
- Дата запуска, а также подробности самого праздника в честь этого события уже определены и в ближайшее время будут сообщены всем подписчикам нашего сообщества, - пишут в соцсетях.
Между тем, в настоящее время продолжается сбор конструкций нового аттракциона. О том, что происходит на стройке пока приходится догадываться. Ход работ скрывает высокий забор.
Ранее на внешнем пруду в парке заработал прокат катамаранов.
ИСТОЧНИК KP.RU