2019-07-30T07:35:41+03:00
Происшествия

Под Смоленском фура с контрабандой слетела с трассы в кювет

Водитель попадался таможенникам более десяти раз
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Смоленская таможняФОТО: Смоленская таможня
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Под Смоленском фура с контрабандой слетела с трассы в кювет, рассказал главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Смоленской таможни Владимир Сафонов. Это произошло, когда водитель решил скрыться от наряда, который стоял на границе Белоруссии и России.

По словам сотрудников таможни, при повороте машина наклонилась, слетела с дороги и застряла задними колесами.

Позднее выяснилось, что в машине находились яблоки из списка продуктового эмбарго весом около 10 тонн. Документов на груз у водителя не было.

- Водитель - гражданин Азербайджана - попадался таможенникам более десяти раз, - рассказали в таможне. - В настоящее время машина находится под охраной бойцов СОБР таможни. Впереди - конвоирование грузовика на склад и досмотр. Тогда же и будет принято решение, как в отношении товара, так и перевозчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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