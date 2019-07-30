СЕГОДНЯ 07:35 2019-07-30T07:35:41+03:00

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Под Смоленском фура с контрабандой слетела с трассы в кювет, рассказал главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Смоленской таможни Владимир Сафонов. Это произошло, когда водитель решил скрыться от наряда, который стоял на границе Белоруссии и России.

По словам сотрудников таможни, при повороте машина наклонилась, слетела с дороги и застряла задними колесами.

Позднее выяснилось, что в машине находились яблоки из списка продуктового эмбарго весом около 10 тонн. Документов на груз у водителя не было.

- Водитель - гражданин Азербайджана - попадался таможенникам более десяти раз, - рассказали в таможне. - В настоящее время машина находится под охраной бойцов СОБР таможни. Впереди - конвоирование грузовика на склад и досмотр. Тогда же и будет принято решение, как в отношении товара, так и перевозчика.

ИСТОЧНИК KP.RU