2019-07-30T08:05:57+03:00
Общество

Жители Смоленска попросили построить спортплощадку для подростков

Активисты с улицы Шейна беспокоятся за досуг молодежи
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Жители Смоленска попросили построить спортплощадку для подростков.Жители Смоленска попросили построить спортплощадку для подростков.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

Жители Смоленска попросили построить спортивную площадку для подростков. Об этом стало известно в ходе приема граждан главой города Андреем Борисовым, состоявшемся накануне.

К градоначальнику обратились неравнодушные жители улицы Шейна, которые обратили внимание главы на благоустройство района. По их словам, с детскими площадками, на которых каждый день играют дети, все в порядке. А спорт в районе совсем не развит.

Андрей Борисов выслушал граждан и заверил, что вопрос взят на контроль: специалисты выедут на место и рассмотрят все возможные варианты решения.

Ранее в администрации проанонсировали встречу городских властей с активистами (1 августа), на которой будут обсуждаться вопросы благоустройства и озеленения города. Место проведения – конференц-зал СмолГУ. О времени начала мероприятия пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области нетрезвый водитель пытался откупиться от полицейского
В Смоленской области задержали двух мужчин, находившихся в розыске
Под Смоленском фура с контрабандой слетела с трассы в кювет
В Смоленске на проспекте Гагарина снова изменится схема движения транспорта
Новая схема движения муниципальных автобусов в Смоленске
В лесу под Смоленском нашли собаку, привязанную к дереву
В Смоленске началась проверка школ к учебному году
Полный график отключения горячей воды в Смоленске на август-2019
В Смоленске пожаловались на работу светофора
В Смоленске спасли из воды 10-летнюю девочку
В Смоленском районе нашли пропавшего 40-летнего мужчину
В Смоленске избили посетителя кафе
В Смоленске молодой парень вынес из магазина рюкзак продуктов
В Смоленском районе полицейские провели акцию «Мотоцикл»
В Смоленске появились новые «газовые» мошенники
В Смоленске на пешеходном переходе у школы насмерть сбили ребенка
В Смоленском районе при пожаре в бане пострадал мужчина
Мотоциклист на скорости влетел под машину инкассаторов в Рославле
Смертельное ДТП произошло на трассе в Смоленской области
В Смоленске после ливня затопило Заднепровье
В Смоленской области мужчина фиктивно прописал у себя 14 иностранцев
В Смоленске проверят все детские сады из-за инфекции
В Смоленской области разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку
Определена дата запуска колеса обозрения в Смоленске
В Смоленской области зарегистрировано 440 дорогих автомобиля
В Смоленске пройдет международный фестиваль фейерверков «Звездопад»