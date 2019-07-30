Жители Смоленска попросили построить спортплощадку для подростков

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-30T08:05:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Смоленска попросили построить спортивную площадку для подростков. Об этом стало известно в ходе приема граждан главой города Андреем Борисовым, состоявшемся накануне.

К градоначальнику обратились неравнодушные жители улицы Шейна, которые обратили внимание главы на благоустройство района. По их словам, с детскими площадками, на которых каждый день играют дети, все в порядке. А спорт в районе совсем не развит.

Андрей Борисов выслушал граждан и заверил, что вопрос взят на контроль: специалисты выедут на место и рассмотрят все возможные варианты решения.

Ранее в администрации проанонсировали встречу городских властей с активистами (1 августа), на которой будут обсуждаться вопросы благоустройства и озеленения города. Место проведения – конференц-зал СмолГУ. О времени начала мероприятия пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU