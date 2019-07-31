2019-07-31T06:42:58+03:00
Общество

Почетная смолянка Нина Чаевская отметила 101-й День рождения

Именинница знакома горожанам как защитница крепостной стены и старинных храмов, не допустившая их уничтожения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: администрация города Смоленска.ФОТО: администрация города Смоленска.
Изменить размер текста:

Почетная смолянка Нина Чаевская отметила 101-й День рождения, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Именинница знакома горожанам как защитница крепостной стены и старинных храмов, не допустившая их уничтожения.

Нина Чаевская родилась 30 июля 1918 года в городе Вязьма Смоленской области. Окончила 11-ю школу, затем исторический факультет Смоленского пединститута, ныне СмолГУ, работала учителем. В 1946 году Нина Сергеевна принята в члены КПСС и направлена на партийную работу.

С 1962 по 1963 год Чаевская занимала должность начальника управления культуры Промышленного областного исполнительного Совета депутатов трудящихся. В 1963 году, занимая эту должность, Нина Сергеевна отказалась выполнять указание первого секретаря Промышленного обкома партии о составлении графика сноса памятников архитектуры, среди которых крепостная стена в Смоленске. После неудачных попыток убедить первого секретаря в необходимости отмены распоряжения подала заявление об увольнении и таким образом привлекла внимание к проблеме. Ее поступок вызвал широкий резонанс в партийных кругах и среди общественности, в результате чего решение о сносе памятников архитектуры реализовано не было.

Дальнейшую трудовую деятельность продолжила в пединституте. В ноябре 1988-го вышла на пенсию. Имеет множество правительственных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске начнут активную борьбу с борщевиком
В Смоленске отметят День железнодорожника
Под Смоленском пройдет праздник «Медово-Яблочный Спас»
В Смоленске на месте гибели ребенка организовали стихийный мемориал
В поселке под Смоленском на день отключат холодную воду
В Смоленске установили первые конструкции основания «Колеса обозрения»
Власти обсудят со смолянами вопросы озеленения и благоустройства города
В Смоленске могут построить новое здание трикотажной фабрики
В Смоленске задержали двух сутенеров-организаторов интим-агентства
В Смоленской области отремонтировали участки дороги, соединяющие три района
В Смоленской области нетрезвый водитель пытался откупиться от полицейского
В Смоленской области задержали двух мужчин, находившихся в розыске
Жители Смоленска попросили построить спортплощадку для подростков
Под Смоленском фура с контрабандой слетела с трассы в кювет
В Смоленске на проспекте Гагарина снова изменится схема движения транспорта
Новая схема движения муниципальных автобусов в Смоленске
В лесу под Смоленском нашли собаку, привязанную к дереву