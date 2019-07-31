СЕГОДНЯ 06:42 2019-07-31T06:42:58+03:00

Именинница знакома горожанам как защитница крепостной стены и старинных храмов, не допустившая их уничтожения

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Почетная смолянка Нина Чаевская отметила 101-й День рождения, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Именинница знакома горожанам как защитница крепостной стены и старинных храмов, не допустившая их уничтожения.

Нина Чаевская родилась 30 июля 1918 года в городе Вязьма Смоленской области. Окончила 11-ю школу, затем исторический факультет Смоленского пединститута, ныне СмолГУ, работала учителем. В 1946 году Нина Сергеевна принята в члены КПСС и направлена на партийную работу.

С 1962 по 1963 год Чаевская занимала должность начальника управления культуры Промышленного областного исполнительного Совета депутатов трудящихся. В 1963 году, занимая эту должность, Нина Сергеевна отказалась выполнять указание первого секретаря Промышленного обкома партии о составлении графика сноса памятников архитектуры, среди которых крепостная стена в Смоленске. После неудачных попыток убедить первого секретаря в необходимости отмены распоряжения подала заявление об увольнении и таким образом привлекла внимание к проблеме. Ее поступок вызвал широкий резонанс в партийных кругах и среди общественности, в результате чего решение о сносе памятников архитектуры реализовано не было.

Дальнейшую трудовую деятельность продолжила в пединституте. В ноябре 1988-го вышла на пенсию. Имеет множество правительственных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU