2019-07-31T11:00:50+03:00
Общество

В Смоленске начнут активную борьбу с борщевиком

Власти региона разработают комплекс мер по борьбе с опасным растением
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске начнут активную борьбу с борщевиком, сообщает пресс-служба губернатора. В ходе прямого эфира Алексей Островский, отвечая на вопрос жительницы региона по поводу борьбы с опасным растением, обратил внимание, что в настоящее время специалисты ищут варианты как наиболее грамотно решить проблему, связанную с зарастанием земель.

- Отслеживать места, где растет борщевик, на землях сельхозназначения должен Россельхознадзор, а на иных землях, не относящихся к данной категории, – Управление Росреестра по Смоленской области… В Смоленске эта ответственность лежит на администрации города, - сказал губернатор, обратив внимание, что в ближайшее время будет проведено совещание, на котором обсудят как победить сорняк общими усилиями.

В настоящее время в регионе растение вызывающие сильные ожоги у человека сначала опрыскивают химикатами, затем срезают тракторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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