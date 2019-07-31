2019-07-31T14:02:33+03:00
Общество

В Смоленске водитель маршрутки заплатил пожилому пассажиру за проезд

Перевозчик не хотел брать денег с пенсионера, но когда тот настоял, дал ему сдачи больше, чем положено
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске водитель маршрутки заплатил пожилому пассажиру за проезд, рассказал трогательную историю смолянин Юрий Семченков на своей странице в соцсети «Фэйсбук». В маршрутку, где он ехал, вошел очень пожилой мужчина. Спросил, сколько стоит проезд. Водитель ответил, что никаких денег не нужно, можно проехать бесплатно. Но дедушка ехать без билета не захотел и протянул перевозку ладонь с монетами. А тот, отсчитав 20 рублей, хотя проезд стоил 23, сказал: «Подожди, отец, а сдача?» и положил обратно в ладонь рублей 80-90 десятирублевыми монетами.

История смолянина получила широкую огласку – люди поспешили поделиться ею на своих страницах.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, как в Вяземской ЦРБ у пенсионера похитили деньги. Выяснилось, что на преступление пошел сосед по палате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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