СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-01T13:01:08+03:00

Местный житель едва не погиб, попав в лапы хищника, пишут в соцсетях

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области мужчина попал в реанимацию после похода в лес. Местный житель едва не погиб, попав в лапы хищника, пишут смоляне в паблике «#DSN | Подслушано Десногорск» соцсети ВКонтакте. ЧП произошло в районе деревни Коханы Рославльского района.

- Если бы не ещё двое грибников, которые отбили медведя, думаю, конец был бы печальным, - пишут пользователи соцсетей.

Ранее в Смоленской области были найдены останки человека, пропавшего год назад. Отмечалось, что мужчина ушел в лес переставить улья с пчелами, после чего родные потеряли с ним связь.

ИСТОЧНИК KP.RU