2019-08-01T13:01:08+03:00
Происшествия

В Смоленской области мужчина попал в реанимацию после похода в лес

Местный житель едва не погиб, попав в лапы хищника, пишут в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области мужчина попал в реанимацию после похода в лес. Местный житель едва не погиб, попав в лапы хищника, пишут смоляне в паблике «#DSN | Подслушано Десногорск» соцсети ВКонтакте. ЧП произошло в районе деревни Коханы Рославльского района.

- Если бы не ещё двое грибников, которые отбили медведя, думаю, конец был бы печальным, - пишут пользователи соцсетей.

Ранее в Смоленской области были найдены останки человека, пропавшего год назад. Отмечалось, что мужчина ушел в лес переставить улья с пчелами, после чего родные потеряли с ним связь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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