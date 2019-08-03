В Смоленском районе нашли пропавших дедушку и внука
Здоровью потерявшихся в лесу ничего не угрожает
ФОТО: ПСО "Сальвар".
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В Смоленском районе нашли пропавших дедушку и внука, сообщает ПСО «Сальвар». Здоровью потерявшихся в лесу ничего не угрожает.
Сообщение о начале поисков людей, пропавших в районе деревни Хлусы, поступило в восьмом часу вечера 2 августа. Оперативно на поиски были сформированы пять экипажей. Практически через час тревоге дали отбой: потерявшиеся найдены живыми.
ИСТОЧНИК KP.RU