2019-08-03T09:58:40+03:00
Происшествия

В Смоленском районе нашли пропавших дедушку и внука

Здоровью потерявшихся в лесу ничего не угрожает
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ПСО "Сальвар".ФОТО: ПСО "Сальвар".
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В Смоленском районе нашли пропавших дедушку и внука, сообщает ПСО «Сальвар». Здоровью потерявшихся в лесу ничего не угрожает.

Сообщение о начале поисков людей, пропавших в районе деревни Хлусы, поступило в восьмом часу вечера 2 августа. Оперативно на поиски были сформированы пять экипажей. Практически через час тревоге дали отбой: потерявшиеся найдены живыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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