СЕГОДНЯ 07:20 2019-08-06T07:20:40+03:00

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В июле в Смоленске родилось 310 малышей, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Среди новорожденных одна двойня.

- В предыдущем летнем месяце на свет появились 150 девочек и 160 мальчиков, - сообщили в администрации.

Отметим, что в июле прошлого года в областном центре родилось на 62 ребенка больше. Напомним, в июне 2019-го на свет появилось более 280 малышей, среди которых было пять пар двойняшек.

ИСТОЧНИК KP.RU