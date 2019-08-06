В июле в Смоленске родилось 310 малышей
Среди новорожденных одна двойня
ФОТО: pixabay.com.
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В июле в Смоленске родилось 310 малышей, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Среди новорожденных одна двойня.
- В предыдущем летнем месяце на свет появились 150 девочек и 160 мальчиков, - сообщили в администрации.
Отметим, что в июле прошлого года в областном центре родилось на 62 ребенка больше. Напомним, в июне 2019-го на свет появилось более 280 малышей, среди которых было пять пар двойняшек.
ИСТОЧНИК KP.RU