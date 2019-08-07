СЕГОДНЯ 06:37 2019-08-07T06:37:56+03:00

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В Смоленске закрыт проезд по одной из центральных улиц, сообщает паблик «Смоленский транспорт» в соцсети ВКонтакте. Временные знаки на Багратиона (напротив завода холодильников) появились вечером 6 августа.

Сообщается, что на переезде через рельсы ведутся работы.

- Ожидается, что закрытие продлится как минимум эту ночь, пишут в соцсети.

Автомобилисты отмечают, что отремонтировать переезд следовало давно: «Проезжал там на прошлой неделе, думал подвеску оставлю», - пишут водители. Администраторы паблика отметили, что рельсы продолжат рушить покрытие из-за того, что сами они давно пришли в негодность.

Ранее на два месяца было ограничено движение на Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU