В Смоленске закрыт проезд по одной из центральных улиц
В Смоленске закрыт проезд по одной из центральных улиц, сообщает паблик «Смоленский транспорт» в соцсети ВКонтакте. Временные знаки на Багратиона (напротив завода холодильников) появились вечером 6 августа.
Сообщается, что на переезде через рельсы ведутся работы.
- Ожидается, что закрытие продлится как минимум эту ночь, пишут в соцсети.
Автомобилисты отмечают, что отремонтировать переезд следовало давно: «Проезжал там на прошлой неделе, думал подвеску оставлю», - пишут водители. Администраторы паблика отметили, что рельсы продолжат рушить покрытие из-за того, что сами они давно пришли в негодность.
Ранее на два месяца было ограничено движение на Шевченко.
ИСТОЧНИК KP.RU