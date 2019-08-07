Смоленский Роспотребнадзор запретил покупать арбузы и дыни у дорог
Смоленский Роспотребнадзор запретил покупать арбузы и дыни у дорог, сообщают специалисты управления. Ягоды могут быть опасными для здоровья.
- Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того - арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, - сообщают специалисты.
Покупать ягоды сотрудники управления советуют в местах, определенных местными властями. При этом объект должен быть оборудован навесом, бахчевые не должны лежать на земле, быть битыми и разрезанными, на продукцию должны быть документы.
ИСТОЧНИК KP.RU