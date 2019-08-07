2019-08-07T10:10:10+03:00
Общество

Смоленский Роспотребнадзор запретил покупать арбузы и дыни у дорог

Ягоды могут быть опасными для здоровья
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Смоленский Роспотребнадзор запретил покупать арбузы и дыни у дорог, сообщают специалисты управления. Ягоды могут быть опасными для здоровья.

- Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того - арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, - сообщают специалисты.

Покупать ягоды сотрудники управления советуют в местах, определенных местными властями. При этом объект должен быть оборудован навесом, бахчевые не должны лежать на земле, быть битыми и разрезанными, на продукцию должны быть документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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