В Смоленске стартовала подготовка к переписи населения
В Смоленске стартовала подготовка к переписи населения. В настоящее время регистраторы уточняют списки адресов, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Это происходит одновременно в каждом регионе страны. Само же главное статистическое событие состоится с 1 по 31 октября 2019 года.
По словам сотрудников администрации, вписать себя в статистику жители региона могут тремя способами – самостоятельно на Едином портале государственных услуг, заполнив специальный бланк, ответить на вопросы волонтера, заполняющего переписной лист в планшетном компьютере или же прийти для опроса в МФЦ.
Ранее был назван средний возраст населения Смоленской области, а также опубликованы цифры по продолжительности жизни мужчин и женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU