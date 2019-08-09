СЕГОДНЯ 07:03 2019-08-09T07:03:02+03:00

Вписать себя в статистику жители региона могут тремя способами

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В Смоленске стартовала подготовка к переписи населения. В настоящее время регистраторы уточняют списки адресов, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Это происходит одновременно в каждом регионе страны. Само же главное статистическое событие состоится с 1 по 31 октября 2019 года.

По словам сотрудников администрации, вписать себя в статистику жители региона могут тремя способами – самостоятельно на Едином портале государственных услуг, заполнив специальный бланк, ответить на вопросы волонтера, заполняющего переписной лист в планшетном компьютере или же прийти для опроса в МФЦ.

Ранее был назван средний возраст населения Смоленской области, а также опубликованы цифры по продолжительности жизни мужчин и женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU