2019-08-09T08:05:55+03:00
Происшествия

В парке Смоленска вандалы разбили общественные туалеты

В помещениях выломаны сушилки для рук, держатели для бумаги, мыла, разбиты урны и разломаны шкафы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: предоставлено администрацией парка.ФОТО: предоставлено администрацией парка.
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Вандалы разбили мужской и женский общественный туалеты в парке «Соловьиная роща». В помещениях выломаны сушилки для рук, держатели для бумаги, мыла, разбиты урны и разломаны шкафы и др. Об акте вандализма «Комсомольской правде» – Смоленск» сообщила администрация парка.

Источник сообщил, что сумма нанесенного ущерба еще подсчитывается. Но судя по фото она будет внушительной.

ФОТО: предоставлено администрацией парка.

ФОТО: предоставлено администрацией парка.

- Информация об инциденте передана в правоохранительные органы вместе с видеозаписями, на которых видны те, кто мог совершить преступление, - прокомментировали сотрудники парка.

ФОТО: предоставлено администрацией парка.

ФОТО: предоставлено администрацией парка.

Скриншот видео попал и в распоряжение издания и опубликован ниже.

ФОТО: предоставлено администрацией парка.

ФОТО: предоставлено администрацией парка.

- Вандалы не в первый раз наносят вред имуществу парка, построенного в подарок жителям города. Уборные восстанавливали после разрушения уже несколько раз, - сообщили работники парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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