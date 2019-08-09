В парке Смоленска вандалы разбили общественные туалеты
Вандалы разбили мужской и женский общественный туалеты в парке «Соловьиная роща». В помещениях выломаны сушилки для рук, держатели для бумаги, мыла, разбиты урны и разломаны шкафы и др. Об акте вандализма «Комсомольской правде» – Смоленск» сообщила администрация парка.
Источник сообщил, что сумма нанесенного ущерба еще подсчитывается. Но судя по фото она будет внушительной.
ФОТО: предоставлено администрацией парка.
- Информация об инциденте передана в правоохранительные органы вместе с видеозаписями, на которых видны те, кто мог совершить преступление, - прокомментировали сотрудники парка.
ФОТО: предоставлено администрацией парка.
Скриншот видео попал и в распоряжение издания и опубликован ниже.
ФОТО: предоставлено администрацией парка.
- Вандалы не в первый раз наносят вред имуществу парка, построенного в подарок жителям города. Уборные восстанавливали после разрушения уже несколько раз, - сообщили работники парка.
ИСТОЧНИК KP.RU