СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-09T11:18:40+03:00

Жители региона выкладывают в соцсети фото упавших деревьев и затопленных улиц

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Стали известны последствия урагана в Смоленске. Жители региона выкладывают в соцсети фото упавших деревьев и затопленных улиц.

Сильный ветер повредил десятки деревьев, сообщают в паблике «Черный список | Смоленск» ВКонтакте. Оторванные ветки падали на проезжие части и пешеходные дорожки. Городские службы приступили к их уборке, говорят в городской администрации.

А в поселке Верхнеднепровский ливень затопил одну из улиц. Местные жители сообщают, что вечером 8 августа она напоминала бассейн.

Одна из улиц поселка Верхнеднепровский после ливня напоминала бассейн. ФОТО: ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU