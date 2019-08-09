Стали известны последствия урагана в Смоленске
Жители региона выкладывают в соцсети фото упавших деревьев и затопленных улиц
ФОТО: ВКонтакте.
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Стали известны последствия урагана в Смоленске. Жители региона выкладывают в соцсети фото упавших деревьев и затопленных улиц.
Сильный ветер повредил десятки деревьев, сообщают в паблике «Черный список | Смоленск» ВКонтакте. Оторванные ветки падали на проезжие части и пешеходные дорожки. Городские службы приступили к их уборке, говорят в городской администрации.
А в поселке Верхнеднепровский ливень затопил одну из улиц. Местные жители сообщают, что вечером 8 августа она напоминала бассейн.
Одна из улиц поселка Верхнеднепровский после ливня напоминала бассейн. ФОТО: ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU