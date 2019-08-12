2019-08-12T13:03:50+03:00
Происшествия

В Смоленске полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП с ребенком

На пешеходном переходе у школы погибла 5-летняя девочка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На место ДТП, где погиб ребенок, продолжают приносить цветы.На место ДТП, где погиб ребенок, продолжают приносить цветы.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП с ребенком, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. ДТП произошло на улице Нахимова в районе 18.50 28 июля.

- Следствие установило, что женщина 1973 года рождения на «Ниссан Мурано» ехала в сторону улицы Багратиона и на зебре в районе школы сбила 5-летнюю девочку, переходившую дорогу. От тяжелых травм ребенок погиб, - сообщили в УМВД.

Очевидцев аварии просят связаться с полицией по телефону (8 (4812) 77-46-42) и помочь выяснить некоторые обстоятельства трагедии.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что после аварии на месте случившегося организовали мемориал из цветов и мягких игрушек. А позднее у перехода появились металлические ограждения вдоль проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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