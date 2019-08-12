В Смоленске полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП с ребенком
В Смоленске полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП с ребенком, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. ДТП произошло на улице Нахимова в районе 18.50 28 июля.
- Следствие установило, что женщина 1973 года рождения на «Ниссан Мурано» ехала в сторону улицы Багратиона и на зебре в районе школы сбила 5-летнюю девочку, переходившую дорогу. От тяжелых травм ребенок погиб, - сообщили в УМВД.
Очевидцев аварии просят связаться с полицией по телефону (8 (4812) 77-46-42) и помочь выяснить некоторые обстоятельства трагедии.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что после аварии на месте случившегося организовали мемориал из цветов и мягких игрушек. А позднее у перехода появились металлические ограждения вдоль проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU