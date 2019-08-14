СЕГОДНЯ 06:58 2019-08-14T07:03:43+03:00

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Строительство нового детского сада в Смоленске закончат осенью 2019 года, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». Строительство объекта идет четко по графику.

В пресс-службе отмечают, что к Новому году планируется получить лицензию на образовательное учреждение, а в 2020-м уже приступить к набору детей.

- Микрорайон остро нуждался в детском саду. В Алтуховке проживает много молодых семей. С введением в строй образовательного учреждения о поездках с детьми на дальние расстояния можно будет забыть, - отметили в пресс-службе.

ФОТО: smolensk.er.ru.

Следующий шаг говорят, партийцы, строительство школы.

Всего в 2019-м году планируется возвести два дошкольных учреждения. Второе строится в микрорайоне Королевка. Учреждение будет рассчитано на 150 мест, его воспитанниками станут дети в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU